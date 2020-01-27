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Стало известно, где жил отец, бросивший детей в «Шереметьево»

, 11:54 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 47

В распоряжении 5-tv.ru появились эксклюзивные кадры с домом мужчины, который оставил сыновей в московском аэропорту.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

В распоряжении 5-tv.ru оказались кадры, сделанные возле дома в Хабаровске, где, по предварительным данным, жил отец, оставивший двух сыновей в московском аэропорту «Шереметьево». Судя по записи, мужчина пребывал в деревянном доме, окруженном забором. Как рассказали соседи, сейчас в нем никто не живет.

Два мальчика в возрасте пяти и восьми лет были оставлены в московском аэропорту «Шереметьево». Как удалось выяснить правоохранителям, детей бросил их отец, прилетевший в столицу их Хабаровска. Он оставил им все документы и записку, в которой указал, что не может содержать их в связи с нехваткой денежных средств.

Сотрудникам полиции удалось установить личность родителя малышей. По предварительным данным, их воспитывал 41-летний Виктор Гаврилов. Впоследствии также была обнаружена мать оставленных без присмотра детей Ольга Гаврилова. Выяснилось, что она жила отдельно от других членов семьи и не заботилась о них. Однако семья не состояла на учете как неблагополучная.

По предварительной информации, мать малышей сбегала от мужа уже дважды — в 2016 и в 2019 годах. Один раз это произошло, когда муж был на вахте, оставив детей одних.

Ранее 5-tv.ru опубликовал эксклюзивное фото из «Шереметьево», на котором отец запечатлен со своими детьми незадолго до случившегося.

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