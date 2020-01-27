Мать двоих детей нашли убитой на кладбище в Подмосковье

Мать двоих детей нашли убитой на кладбище в Московской области. Ее безуспешно искали несколько дней.

По информации 5-tv.ru, личность погибшей установлена. Женщина 1990 года рождения работала на местной ткацкой фабрике.

Правоохранителями восстановлена хронология произошедшего: 29-летняя женщина вышла с работы и направлялась в детский сад за ребенком. Когда она не пришла, родственники забили тревогу и обратились в правоохранительные органы с заявлением о пропаже женщины. Спустя несколько дней труп матери двух детей обнаружили на Горбуновском кладбище в 500 метрах от деревни Новоселки с открытой черепно-мозговой травмой.

Для проведения судебно-медицинского исследования труп направлен в морг. Возбуждено уголовное дело по факту убийства местной жительницы.

По данным 5-tv.ru, полиция проверяет на причастность бывшего мужа убитой. Известно, что женщина воспитывала детей одна. Родственники убитой отказываются комментировать произошедшее пока идет следствие.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что очевидец рассказала о зверском избиении мужчины в Петербурге.