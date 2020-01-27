«Мы надеемся на лучшее»: басист Мэрилина Мэнсона впал в кому

Хуан Алдерете — басист рокера Мэрлина Мэнсона — впал в кому, после велосипедной аварии. Об этом в Facebook-аккаунте музыканта рассказала его жена Энн.

По словам супруги Хуана, гитарист получил серьезную черепно-мозговую травму неподалеку от собственного дома — с тех пор гитарист не приходил в сознание.

«Остается только ждать и наблюдать, потому что мозг — сложный орган, а перспективы для пациентов с диффузным аксональным повреждением имеют столь же широкий диапазон, что и море. Это расстраивает, но в то же время позволяет думать о позитивном исходе, поэтому мы можем лишь надеяться на лучшее», — говорится в публикации.

Энн Алдерете намерена сообщать об изменениях в состоянии артиста у него в блоге. Также девушка попросила подписчиков-медиков рассказать о фактах и точных данных, которые относятся к травме мужа.

Хуан Алдерете начал сотрудничать с Мэрлином Мэнсоном в 2017 году. Басист пришел на место Твигги Рамиреса, более известного, как Джорди Уайт — его эпатажный певец выгнал из группы на фоне обвинения в изнасиловании.

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