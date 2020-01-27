  1. Пятый канал
  4. «Мы надеемся на лучшее»: басист Мэрилина Мэнсона впал в кому

«Мы надеемся на лучшее»: басист Мэрилина Мэнсона впал в кому

, 17:40 | Алиса Старжевская 47

Трагическое известие сообщила жена Хуана Алдерете в его Facebook-аккаунте.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @2066cristdrive, @rad_brad123, @spitskin, @uk.marilynmanson, @mmbandmembers

Хуан Алдерете — басист рокера Мэрлина Мэнсона — впал в кому, после велосипедной аварии. Об этом в Facebook-аккаунте музыканта рассказала его жена Энн.

По словам супруги Хуана, гитарист получил серьезную черепно-мозговую травму неподалеку от собственного дома — с тех пор гитарист не приходил в сознание.

«Остается только ждать и наблюдать, потому что мозг — сложный орган, а перспективы для пациентов с диффузным аксональным повреждением имеют столь же широкий диапазон, что и море. Это расстраивает, но в то же время позволяет думать о позитивном исходе, поэтому мы можем лишь надеяться на лучшее», — говорится в публикации.

Энн Алдерете намерена сообщать об изменениях в состоянии артиста у него в блоге. Также девушка попросила подписчиков-медиков рассказать о фактах и точных данных, которые относятся к травме мужа.

Хуан Алдерете начал сотрудничать с Мэрлином Мэнсоном в 2017 году. Басист пришел на место Твигги Рамиреса, более известного, как Джорди Уайт — его эпатажный певец выгнал из группы на фоне обвинения в изнасиловании.

Ранее 5-tv.ru писал, что у Оззи Осборна диагностировали болезнь Паркинсона.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
Относительная влажность 68%
62.34
0.54 68.78
0.49
Секрет успеха от астролога: Что мешает разбогатеть разным знакам зодиака

Последние новости

18:19
Подростки из Махачкалы осквернили мемориал памяти войнам ВОВ
18:10
Стали известны российские чартеры, прекратившие полеты в КНР из-за коронавируса
18:02
Мать двоих детей нашли убитой на кладбище в Подмосковье
17:54
Фанат легенды НБА Коби Брайанта предсказал его смерть семь лет назад
17:47
Обещавший хранить себя до брака 32-летний футболист Тим Тибоу женился
17:40
«Мы надеемся на лучшее»: басист Мэрилина Мэнсона впал в кому

Сейчас читают

«Это не мечта, а придурь»: Боярский высказался о поздних родах
Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы
Цымбалюк-Романовская раскрыла правду об отношениях с Прохором Шаляпиным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]