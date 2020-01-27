Дочь Толкалиной рассказала о том, как похудела на 30 килограммов

Дочь актрисы театра и кино Любовь Толкалиной разоткровенничалась с подписчиками в Instagram и рассказала о своем похудении. Около двух лет назад Мария Кончаловская сбросила 30 килограммов.

По словам наследницы режиссера, у нее был лишний вес, поскольку ей запрещено было заниматься спотом из-за травмы позвоночника несколько лет. В 15 лет дочь Толкалиной вернулась к оптимальным физическим нагрузкам и стала придерживаться здорового питания.

«Я худела с большого веса, и поэтому моей коже требуется время, чтобы привыкнуть к меньшим объемам и прийти в тонус. Не исключено, что она никогда без косметологических процедур в этот тонус не придет», — заявила Кончаловская.

Мария призналась, что ей достаточно часто поступают вопросы о ее похудении. Наследница звездных родителей заверила, что вскоре сделает еще один пост на волнующую многих тему.

«Главное помните, что изменить себя и свою жизнь в лучшую сторону, можно лишь тогда, когда ты полюбил себя, таким какой ты есть, увидел, принял и признал свои недостатки и достоинства», — резюмировала Мария.

Instagram @welcometomaria

Поклонники в комментариях выразили любимице свое восхищение и написали комплименты под постом.

«Маша, ты прекрасно выглядишь. В здоровом теле — здоровый дух, я в это верю»;

«Благодарю Вас за откровенность и деликатное отношение к своим подписчикам. Жду постов на эту тему»;

«Маша, Вы очень красивая!»;

«Будем ждать! Очень интересен Ваш путь к такой красоте!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что дочь Любови Толкалиной слегла с температурой.