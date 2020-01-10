«Кукусик мой заболел»: дочь Любови Толкалиной слегла с температурой

Болезнь дочери взволновала Любовь Толкалину. Актриса взволнована, что ее 18-летняя наследница Мария заразилась опасным вирусом. О своих опасениях звезда написала в Insragram и заодно спросила советов подписчиков, как бороться с недугом.

«Кукусик мой заболел. Очень много сейчас людей болеют, друзья мои через одного… На „Снежную королеву“ (спектакль в постановке Толкалиной — Прим.ред.) многие к нам не добирались из-за вируса этого. Что это такое, что за вирус, кто как лечится? Киньте лайфхаки, пожалуйста!», — обратилась к поклонникам артистка.

Instagram @tolkalinaliuba

В подтверждение слов матери Мария Михалкова-Кончаловская разместила на своей странице в микроблоге фото градусника с температурой на отметке 37,4. Тем временем фанаты звездного семейства наводнили пост Толкалиной комментариями с полезными советами.

«Только время, обильное питье и содо-солевые промывания носоглотки, сама так выкарабкиваюсь, таблетки не помогают»;

«Отлежаться дома, под заботливым уходом родных! Желаю выздоровления!»

«Недавно переболела тоже. Главное — пить много, постоянно, морсы, травяные чаи, молоко, воду и прочее. Банально, но постельный режим, интереснейшие фильмы и книги, и, конечно же, забота близких, однозначно на ноги ставит»;

«Ну, естественно, не самолечение. К терапевту желательно грамотному. Кровь сдать на пневмонию — лучше рентгена покажет, есть или была ли пневмония»;

«Симптомы похожи на пневмонию или острый бронхит. Если держится температура, смело надо антибиотик. Их боятся, а зря. За флорой только следить надо», — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, Любовь Толкалина рассказала, чему научила ее дочь.