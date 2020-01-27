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Жена внука Пугачевой рассказала о важном семейном событии

, 21:26 | Мия Субботина 188

Алена Краснова объявила поклонникам о том, что стала тетей.

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Фото, видео: Instagram @alenaakrasnova

Жена внука Пугачевой поделилась с подписчиками радостной новостью. 22-летняя Алена Краснова рассказала, что ее родная сестра родила мальчика, и теперь она стала тетей.

Невестка Орбакайте опубликовала кадр с новогодней фотосессии в сторис в Instagram с сестрой Яниной Красновой. На архивном снимке девушка позирует еще с округленным животом в блестящем платье. Алена предпочла для фотосессии наряд цвета фуксии. К публикации, супруга внука Пугачевой прикрепила следующую подпись, где рассказала о важном семейном событии.

«Только что моя сестренка стала мамой! Теперь у меня есть самый прекрасный на свете племянник», — подписала снимок Алена.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой поинтересовалась у подписчиков, похожи ли они с сестренкой.

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