Жена внука Пугачевой поинтересовалась у подписчиков, похожи ли они с сестренкой

Жена внука Аллы Пугачевой Никиты Преснякова разместила видео в сторис Instagram с сестрой и спросила у подписчиков, похожи ли они с ней. Недавно звезда вернулась в Москву после новогодних каникул на Бали.

Алена Преснякова запечатлела родственницу, стоящую дома у окна с домашним питомцем. Девочка смотрит на улицу, занесенную снегом, а потом поворачивается к камере и улыбается.

«Какой у нас идет снегопад. Что ты, засмотрелась?» — поинтересовалась у сестры Алена.

Instagram @alenaakrasnova

В публикации супруга внука Примадонны прикрепила опрос, чтобы узнать мнение фолловеров, похожи ли они с сестрой.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что жена внука Пугачевой в воздушном платье ослепила фанатов своей красотой.