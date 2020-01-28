Экс-участница «Дома-2» намекнула на скупость бывшего мужа

Экс-участница «Дома-2» Евгения Феофилактова намекнула на скупость бывшего мужа, тоже бывшего участника скандального телешоу Антона Гусева. Пара развелась несколько лет назад, у них растет общий сын Даниэль. Но, судя по словам Евгении, алименты, которые отец исправно платит на ребенка, не соответствуют тому роскошному образу жизни, который он ведет.

«Мой бывший муж платит 14 500 рублей, пока вроде исправно. Но я не понимаю женщин, которые не подают на алименты… Хочу почитать почему вы лишаете ребенка денег, пусть хоть и не больших? Но они по праву должна принадлежать нашим детям, не нам, мамочки, которые часто кричат о гордости, а именно нашим крохам!», — написала Феофилактова в своем аккаунте в Instagram, пригласив подписчиц обсудить тему.

Примечательно, что, как пишет StarHit, этот пост появился сразу после того, как нынешняя супруга Гусева Виктория Романец устроила грандиозную вечеринку по случаю своего 30-летия в одном из столичных ресторанов.

По информации издания, гостей развлекал диджей Smash и Маша Малиновская. А незадолго до этого Гусев и Романец побывали в Сингапуре, где на четыре дня останавливались в самом дорогом отеле мира, а также отдохнули на Бали. Сама Виктория призналась, что поездки обошлись примерно в миллион рублей.

Instagram @evgeniyafeofilaktova

Многие подписчики Феофилактовой согласились с тем, что предложенная ею тема актуальна, и делятся в комментариях своими невеселыми историями, а часть из них углядела подвох и намерение опозорить бывшего супруга.

«14500? Вы серьезно? Как же ему не стыдно!»

«Даа, неожиданно, судя по тому как он хвалится своим состоянием…»

«14500 рублей? Вы специально так опозорили своего бывшего мужа?»

«Специально написали сумму 14 500 в инсту, чтобы дать понять Антону, что он платит такие маленькие алименты?! Чтобы до него дошло это? Зачем это описывать здесь?! Думаете человек задумается после сообщений здесь?! Лучше бы поблагодарили его, авось бы и платил больше! Позорите его здесь перед людьми незнакомыми, после этого думаете станет платить больше», — обсуждают пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о романе Евгении Феофилактовой с арабским богачом.