Стало известно о возможном воссоединении Феофилактовой с арабским богачом

Осенью прошлого года стало известно о романе звезды «Дома-2» Евгении Феофилактовой и ливанского бизнесмена Маджида Гиагиа. Однако уже в декабре пара завила о расставании. Экс-возлюбленный знаменитости назвал причиной разрыва ее чрезмерную увлеченность соцсетями.

Поклонников 34-летней Евгении Феофилактовой ее расставание с арабским богачом повергло в настоящий шок. Фанаты всей душой верили — россиянка нашла счастье в объятиях крупного предпринимателя, который будет купать ее в роскоши.

Instagram @evgeniyafeofilaktova

И вот буквально на днях, подписчики Евгении Феофилактовой получили надежду на возвращение «восточной сказки». Под одной из публикаций экс-участницы скандального телепроекта ее бывший возлюбленный оставил трогательное сообщение.

«Моя королева, я так скучаю по тебе! Ты одна из самых красивых женщин, которых я видел в жизни», — написал Маджид Гиагиа.

Помимо этого, в беседе с изданием Starhit ливанский бизнесмен заявил, что Евгения Феофилактова «хочет отношений». Однако красавица якобы поставила предпринимателю условие — сначала он должен опубликовать совместное фото с ней в Instagram.

Вот только подобные заявления были опровергнуты самой Евгенией Феофилактовой. Знаменитость утверждает, что не собирается возвращаться к Маджиду Гиагиа.

«Между нами ничего не может быть. Я двигаюсь дальше», — сказала звезда «Дома-2».

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-возлюбленный Евгении Феофилактовой объяснил причину разрыва с ней.