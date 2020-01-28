Президент Украины назвал СССР виновником Второй мировой войны

Мероприятия в честь 75-летия освобождения советскими войсками Освенцима обернулись скандалом. В то время как подавляющее большинство мировых лидеров призвали сохранить историческую память о подвиге красноармейцев, президент Украины выступил по-настоящему с кощунственным заявлением. На встрече с польским коллегой Анджеем Дудой Владимир Зеленский обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и пособничестве Гитлеру.

«Польша и польский народ первыми почувствовали на себе сговор тоталитарных режимов. Это привело к началу Второй мировой войны и позволило нацистам запустить смертоносный маховик холокоста», — заявил Зеленский.

Зеленский по сути поддержал позицию Варшавы, которая недавно обвинила нашу страну в намеренном затягивании с освобождением Освенцима. А героями, которые все-таки спасли узников лагеря смерти, Зеленский назвал украинцев. Что парадоксально, ведь Незалежная в те годы была частью Советского Союза, а бойцы 1-го украинского фронта сражались под знаменами Красной армии. Как, кстати, и его родной дед — Семен Зеленский, награжденный за отвагу двумя орденами Красной Звезды.

Попытки переписать историю и уравнять жертв и палачей — недопустимы. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Он призвал не забывать преступлений нацизма и их реальных пособников, чтобы не допустить повторения подобной катастрофы в будущем.

Между тем, освещая памятные мероприятия в Польше, отличилась немецкая пресса. Журнал Der Spiegel приписал освобождение Освенцима армии США. Правда, образованные немцы забросали редакцию гневными письмами с требованием восстановить историческую справедливость. Издание ошибку признало и исправило, сообщив, что подвиг совершили советские военные.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, сколько евреев в Литве и Латвии уничтожили нацисты.