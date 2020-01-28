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«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

, 10:21 | Карина Бернтгольц 1 652

Актриса провела соблазнительную фотосессию на берегу моря. Получившиеся снимки вдохновили ее подписчиков в Instagram.

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Фото, видео: Instagram @klimovagram

Известная российская актриса Екатерина Климова вскоре после своего дня рождения подготовила для поклонников приятный сюрприз. На своей странице в Instagram она опубликовала серию соблазнительных кадров, сделанных на морском побережье. На фотографиях звезда запечатлена в небесно-голубом купальнике с открытой спиной в максимально сексуальных позах.

На снимках видно, как капельки воды стекают по упругому телу светской львицы, как она выныривает из моря, как ловит солнечные лучи заходящего солнца и не может сдержать улыбку от переполняющих ее эмоций. Сияющие глаза, бесподобная фигура, мокрый сногсшибательный купальник и харизма Климовой — все это не могло оставить подписчиков равнодушными.

Instagram @klimovagram

С первых минут после публикации поста комментарии наполнились комплиментами. Фолловеры признались, что перед такой красотой и грацией устоять просто невозможно.

«Красота неземная!»

«Женщина краса, небо — глаза!»

«Как же удается быть такой красоткой?»

«Такая хорошенькая и сексуальная», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Климова  с подругой Татьяной Лютаевой сняла забавное видео.

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