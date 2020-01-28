«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов

Известная российская актриса Екатерина Климова вскоре после своего дня рождения подготовила для поклонников приятный сюрприз. На своей странице в Instagram она опубликовала серию соблазнительных кадров, сделанных на морском побережье. На фотографиях звезда запечатлена в небесно-голубом купальнике с открытой спиной в максимально сексуальных позах.

На снимках видно, как капельки воды стекают по упругому телу светской львицы, как она выныривает из моря, как ловит солнечные лучи заходящего солнца и не может сдержать улыбку от переполняющих ее эмоций. Сияющие глаза, бесподобная фигура, мокрый сногсшибательный купальник и харизма Климовой — все это не могло оставить подписчиков равнодушными.

Instagram @klimovagram

С первых минут после публикации поста комментарии наполнились комплиментами. Фолловеры признались, что перед такой красотой и грацией устоять просто невозможно.

«Красота неземная!»

«Женщина краса, небо — глаза!»

«Как же удается быть такой красоткой?»

«Такая хорошенькая и сексуальная», — отметили юзеры.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Екатерина Климова с подругой Татьяной Лютаевой сняла забавное видео.