Крупнейший производитель программного обеспечения Microsoft поддержала «умершую» Windows 7. Популярная операционная система получила новый патч, несмотря на то, что в середине января была признана «устаревшей», пишет The Verge.

Отмечается, что обновление исправляет проблему с исчезновением оформления рабочего стола. Патч был выпущен после многочисленных жалоб пользователей «семерки». После финального обновления Windows 7 юзеры отмечали проблему с отображением на рабочем столе, в особенности те, у кого была установлена пиратская версия операционной системы.

По информации издания, инженеры Microsoft собирались обновить только «ось», предназначенную для корпоративных клиентов. Несмотря на это, разработчики изменили свое решение и дали возможность «накатить апдейт» всем обладателям Windows 7.

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