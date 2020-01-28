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Microsoft поддержала «умершую» Windows 7

, 11:12 | Василий Заика 49

Популярная операционная система получила новый патч, несмотря на то, что была признана «устаревшей».

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Svancara Petr, /imago stock&people, via www.imag, /Photomall, /Chong Voon Chung

Крупнейший производитель программного обеспечения Microsoft поддержала «умершую» Windows 7. Популярная операционная система получила новый патч, несмотря на то, что в середине января была признана «устаревшей», пишет The Verge.

Отмечается, что обновление исправляет проблему с исчезновением оформления рабочего стола. Патч был выпущен после многочисленных жалоб пользователей «семерки». После финального обновления Windows 7 юзеры отмечали проблему с отображением на рабочем столе, в особенности те, у кого была установлена пиратская версия операционной системы.

По информации издания, инженеры Microsoft собирались обновить только «ось», предназначенную для корпоративных клиентов. Несмотря на это, разработчики изменили свое решение и дали возможность «накатить апдейт» всем обладателям Windows 7.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, с какими проблемами столкнутся российские банки из-за Windows 7.

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