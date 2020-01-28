Пошел дальше Порошенко: Политолог об обвинениях Зеленского в адрес СССР

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Накануне на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой он обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и пособничестве Гитлеру. По словам главы Незалежной, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который первым на себе почувствовала Польша.

Высказав подобную мысль, по мнению эксперта, Зеленский фактически принял участие в переписывании истории. Причем, как считает политолог, сделал это демонстративно — на мемориальных мероприятиях вместе с польским президентом.

«Необходимо подчеркнуть, что позиция Зеленского не является новой и является продолжением той политики Украины по фальсификации истории, возвеличиванию коллаборационистов Бандеры и Шухевича и инсинуаций в отношении России и роли Российской Федерации», — добавил Шаповалов.

Специалист напомнил, что большинство граждан Украины чтут память о подвиге предков во Второй мировой войне и ценят вклад СССР в победу. В то же время поведение руководства страны говорит о том, что борьба с исторической памятью вышла в Незалежной на новый уровень — то есть продвинулась еще дальше, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

«Зеленский фактически обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, но и косвенным образом в Холокосте. Зеленский пошел даже дальше своего предшественника Петра Порошенко», — высказался политолог.

Шаповалов полагает, что такое провокационное заявление украинского президента было сделано с целью найти точки соприкосновения с Польшей и сгладить противоречия в отношениях двух государств.

«Зеленский пытался таким образом сгладить противоречия, <…> связанные с героизацией профашистских коллаборационистских преступников на Украине. Результатом стала попытка нахождения общих точек соприкосновения с Польшей. Эти точки два президента нашли в создании образа врага в лице России и исторического образа врага в лице СССР», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский по сути поддержал позицию Варшавы, которая недавно обвинила нашу страну в намеренном затягивании с освобождением Освенцима.