  1. Пятый канал
  4. Пошел дальше Порошенко: Политолог об обвинениях Зеленского в адрес СССР

Пошел дальше Порошенко: Политолог об обвинениях Зеленского в адрес СССР

, 11:22 | Карина Бернтгольц Эксклюзив 141

Владимир Шаповалов прокомментировал высказывание президента Украины, в котором он назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Serg Glovny, ren.tv

Политолог Владимир Шаповалов прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского. Накануне на встрече с польским коллегой Анджеем Дудой он обвинил СССР в развязывании Второй мировой войны и пособничестве Гитлеру. По словам главы Незалежной, к войне привел «сговор тоталитарных режимов», который первым на себе почувствовала Польша.

Высказав подобную мысль, по мнению эксперта, Зеленский фактически принял участие в переписывании истории. Причем, как считает политолог, сделал это демонстративно — на мемориальных мероприятиях вместе с польским президентом.

«Необходимо подчеркнуть, что позиция Зеленского не является новой и является продолжением той политики Украины по фальсификации истории, возвеличиванию коллаборационистов Бандеры и Шухевича и инсинуаций в отношении России и роли Российской Федерации», — добавил Шаповалов.

Специалист напомнил, что большинство граждан Украины чтут память о подвиге предков во Второй мировой войне и ценят вклад СССР в победу. В то же время поведение руководства страны говорит о том, что борьба с исторической памятью вышла в Незалежной на новый уровень — то есть продвинулась еще дальше, чем при бывшем президенте Петре Порошенко.

«Зеленский фактически обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны, но и косвенным образом в Холокосте. Зеленский пошел даже дальше своего предшественника Петра Порошенко», — высказался политолог.

Шаповалов полагает, что такое провокационное заявление украинского президента было сделано с целью найти точки соприкосновения с Польшей и сгладить противоречия в отношениях двух государств.

«Зеленский пытался таким образом сгладить противоречия, <…> связанные с героизацией профашистских коллаборационистских преступников на Украине. Результатом стала попытка нахождения общих точек соприкосновения с Польшей. Эти точки два президента нашли в создании образа врага в лице России и исторического образа врага в лице СССР», — заключил эксперт.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Зеленский по сути поддержал позицию Варшавы, которая недавно обвинила нашу страну в намеренном затягивании с освобождением Освенцима.

Читайте также

-4° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.34
0.54 68.78
0.49
ТОП-5 знаков зодиака, под которыми рождаются самые красивые люди

Последние новости

12:27
Родители оставленной на пять лет в медцентре девочки объявлены в розыск
12:25
Все факты о китайском коронавирусе: Актуальные данные на 28 января
12:18
Перевал Дятлова: Все гипотезы и версии трагедии
12:11
«Белые каски» готовят новые провокации в Идлибе
12:00
«Какая мерзость!»—Отиева о поведении журналистов, посеявших слухи о ее алкоголизме
11:50
Финский ученый рассказал, к чему приведет зима без снега

Сейчас читают

«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
Гороскоп на 28 января: растущая Луна в Рыбах активизирует мошенников
Лера Кудрявцева рассказала о реакции мужа на грудь без силикона

Новости СМИ2

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]