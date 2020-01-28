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  4. Оставивший детей в «Шереметьево» пришел с повинной в СК по Ростовской области

Оставивший детей в «Шереметьево» пришел с повинной в СК по Ростовской области

, 11:05 | Светлана Шевченко Срочная новость 1 877

В настоящее время Виктор Гаврилов беседует со следователями и дает признательные показания.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, СК РФ

Оставивший сыновей в «Шереметьево» Виктор Гаврилов, которого уже два дня ищут правоохранители Ростовской области, сам явился с повинной в региональный Следственный комитет в городе Батайск.

Известно, что в настоящее время мужчина беседует со следователями и дает признательные показания.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на связь также вышла мать мальчиков, которая рассказала о насилии в семье со стороны супруга. Ольга Пушкарева назвала Гаврилова жестоким человеком и обвинила его в избиении детей, а также нанесении ей ножевых ранений и сотрясения мозга.

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