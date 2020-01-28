«Может и не они»: Исследователь выявил «фальсификацию» в деле группы Дятлова

Интернет-журналист Валентин Дегтерев в публикации на платформе социальной журналистики заявил, что выявил «фальсификацию» в деле о гибели группы Дятлова. Уральский исследователь-энтузиаст подверг тщательному анализу ряд фотографий, описание которых отражено в официальных материалах расследования.

Взвесив все «за» и «против», Валентин Дегтерев выразил мнение, что люди, изображенные на снимках, никому не известны. Исходя из этого, исследователь предположил, что это могут быть и не сами «дятловцы». По его словам, главное на фото, как расставлен туристический инвентарь на месте так называемого привала группы студентов.

«Место ночлега представляет собой площадку, выровненную от снега, на дне которой уложены восемь пар лыж. На фотографии самой палатки только две лыжи. На других снимках палатка убрана, а вещи и лыжи из-под нее расставлены. И вот тут нас ждет сюрприз», — отметил Валентин Дегтерев.

Журналист отметил, что на кадрах лыжи и палки расположены так же, как и на фото, сделанном участниками группы Дятлова в момент подготовки к ночлегу. Валентин Дегтерев подметил, что пара широких лыж, палка и рюкзак с валенками стоят в том же самом месте. Вот только валенок в мешке уже нет.

Уральский исследователь, помимо прочего, обратил внимание на лыжные палки из алюминия, которых у «дятловцев» попросту быть в то время не могло. По его словам, студенты использовали инвентарь, сделанный из бамбука. Указанные лыжные палки в то время можно были привезти только из-за границы.

Проанализировав совокупность множества фактов, Валентин Дегтерев сделал вывод, что палатки туристов на склоне быть не могло.

«Палатки на склоне горы никогда не было. Фотография с рытьем ямы была сделана на фотоаппарат группы, это очевидно. Но сделали ее не дятловцы. Да и на снимках были не они», — заключает исследователь.

Кроме того, журналист уверен, что на месте привала, предположительно, не было никакой драки. Он считает, что ни один из участников потасовки не смог бы удержаться на склоне горы под «гнетом сильного, зимнего ветра».

«Вот тут-то на них и было совершенно нападение. Те, кто переносил палатку, попросту, покрыли уголовное преступление», — подчеркнул исследователь-энтузиаст.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему погибли на перевале туристы из группы Дятлова.