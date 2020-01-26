Исследователь тайны перевала Дятлова рассказал, почему погибли туристы

Известный уральский интернет-журналист и исследователь-конспиролог Валентин Дегтерев выдвинул новую версию загадочной гибели туристов на печально знаменитом перевале Дятлова в 1959 году. Ее опубликовало издание «Ридус».

Разгадку тайны, которая вот уже 61 год не дает покоя, Дегтерев разглядел на архивной фотографии, сделанной студентами УПИ, принимавшими участие в поисках пропавшей группы. На нем запечатлен, по мнению исследователя, снежный человек или менкв — человекообразное чудовище, великан-людоед из ханты-мансийской мифологии. Исследователь считает, что именно он — виновник смерти туристов.

«На фотографии, панорамный снимок кедрового леса. Хорошо видны свежие следы на снегу. Следы, слишком большие для человека. Это хорошо видно, даже на этом старом фотоснимке. Под деревом сидит, по пояс в снегу, самый настоящий „снежный человек“. Тот самый менкв, о котором там много легенд и преданий. Видно, что у него широкие плечи, он покрыт темной, видимо, густой шерстью. В области лица шерсти или нет вообще, или она (что наиболее вероятно) белого цвета», — пишет Дегтерев.

Он вспомнил, что версию о нападении на лагерь туристов менква выдвигала ранее родная бабушка другого исследователя тайны перевала — представителя народности манси Валерия Анямова. Продолжив развивать эту гипотезу, Дегтерев рисует следующую картину.

На туристов в лесу напал проживавший поблизости снежный человек. Он убил только тех, кто оказал ему сопротивление. А те, кто убежал от чудовища, погибли от холода.

«Кривонищенко и Дорошенко пытались спрятаться от него на кедре. Он тоже пытался их оттуда достать, даже сломал нижние ветки и небольшой кустарник вокруг кедра. На залезть на дерево, он, очевидно, не сумел. Туристы самостоятельно спустились с дерева, в тот момент, когда он ушел в сторону брошенной палатки», — считает исследователь.

В брошенную людьми палатку менкв, по версии Дегтерева, не заходил, поскольку его в ней ничего не интересовало. Этому у конспиролога тоже есть объяснение.

«Тот факт, что у Золотарева и Дубининой не было глаз, а у Дубининой даже вырвали язык, доказывает, что поедать людей это чудовище может. То, что потом оно ничего не сожрало, говорит за то, что данная особь питается только свежим мясом», — пишет автор «расследования».

Из всего этого он делает вывод, что людей на перевале Дятлова погубило животное, хотя и более умное и коварное, чем другие обитатели тайги, возможно, даже имеющее «какие-то зачатки речи и разума», и тщательно охраняющее свою территорию.

«Манси могли приносить ему жертвенных животных. Что, кстати, входит в их культовые ритуалы. Поэтому голода оно не ощущало. Однако полностью отказаться от свежего мяса, оно тоже не захотело», — продолжает Валентин Дегтерев.

Он также полагает, что тот самый менкв-убийца давно умер от старости, а его сородичи, если таковые и были, ушли с перевала, так как из-за наплыва журналистов, исследователей и туристов это место стало непригодным для их обитания. На фотографа, сделавшего снимок, чудовище, по мнению Дегтерева, нападать не стало из осторожности.

Ранее 5-tv.ru подробно рассказывал о трагедии у горы Холатчахль в Свердловской области, где в феврале 1959 года погибла группа из девяти туристов, возглавляемых Игорем Дятловым, а также о новом расследовании, которое провела в 2019 году Генпрокуратура РФ.