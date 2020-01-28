«Интересный стиль!»: Водянова надела дизайнерское платье с шерстяными носками

Российская супермодель Наталья Водянова удивила подписчиков в Instagram новым образом. На своей странице в социальной сети светская львица опубликовала кадр, сделанный во Франции. На снимке она позирует сидя на лавочке. Внимание привлекает ее утонченное шифоновое платье с цветочным принтом и шерстяные носки бежевого цвета.

Некоторым поклонникам настолько приглянулся наряд Водяновой, что они решили уточнить, где она его купила. Отвечая на вопрос одного из фолловеров, модель призналась, что платье выполнено модным дизайнером Ульяной Сергеенко.

Большинство фолловеров оценили стиль светской львицы. Однако некоторым он показался несколько странным. В комментариях юзеры отметили, что Наталья нередко удивляет нестандартными гардеробными решениями, и шерстяные носки в сочетании с нежным нарядом — не исключение. Впрочем, звезда подбирает одежду довольно гармонично, поэтому даже в таких необычных сочетаниях фолловеры находят изысканность и утонченность.

Instagram @natasupernova

«Интересный стиль!»

«Как нежно!»

«Милашка», — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Водянову в платье, с двумя разрезами на бедрах, сравнили со Снегурочкой.