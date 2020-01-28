  1. Пятый канал
  4. «Интересный стиль!»: Водянова надела дизайнерское платье с шерстяными носками

«Интересный стиль!»: Водянова надела дизайнерское платье с шерстяными носками

, 16:15 | Карина Бернтгольц 177

Модель опубликовала в Instagram фото в необычном образе, который большинству подписчиков показался очень милым.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова удивила подписчиков в Instagram новым образом. На своей странице в социальной сети светская львица опубликовала кадр, сделанный во Франции. На снимке она позирует сидя на лавочке. Внимание привлекает ее утонченное шифоновое платье с цветочным принтом и шерстяные носки бежевого цвета.

Некоторым поклонникам настолько приглянулся наряд Водяновой, что они решили уточнить, где она его купила. Отвечая на вопрос одного из фолловеров, модель призналась, что платье выполнено модным дизайнером Ульяной Сергеенко.

Большинство фолловеров оценили стиль светской львицы. Однако некоторым он показался несколько странным. В комментариях юзеры отметили, что Наталья нередко удивляет нестандартными гардеробными решениями, и шерстяные носки в сочетании с нежным нарядом — не исключение. Впрочем, звезда подбирает одежду довольно гармонично, поэтому даже в таких необычных сочетаниях фолловеры находят изысканность и утонченность.

Instagram @natasupernova

«Интересный стиль!»

«Как нежно!»

«Милашка», — восхищались комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Водянову в платье, с двумя разрезами на бедрах, сравнили со Снегурочкой.

Читайте также

-1° Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.83
0.49 69.23
0.45
С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака

Последние новости

17:05
Татуировку с персональным QR-кодом готовы сделать более 8% россиян
16:57
«Безобразная и безличная вещь!» — фанаты раскритиковали Роналдо за лицемерие
16:47
Видео: Спасение двух мужчин и кошки из снежного плена в Казахстане
16:41
«Золотую судью» Хахалеву в очередной раз вызвали на ковер
16:30
Адвокат Соколова назвал преждевременными новости о вменяемости историка
16:21
При крушении самолета в Афганистане погиб курировавший атаку на Сулеймани офицер ЦРУ

Сейчас читают

«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
Невероятная история любви Коби Брайанта и его жены Ванессы Лайне
Рустам Солнцев рассказал о драке между Кадышевой и Бабкиной

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]