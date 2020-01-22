Водянову в платье, с двумя разрезами на бедрах, сравнили со Снегурочкой

Известная модель Наталья Водянова очаровала фанатов в изящном наряде. Звезда предстала в длинном платье, с двумя экстремальными разрезами на бедрах, свитере, украшенном бутонами роз и черных ботфортах. Из аксессуаров невеста Антуана Арно предпочла жемчужную диадему. Снимками 37-летняя манекенщица поделилась в своем Instagram-аккаунте.

«Доброе утро и до свидания Париж. Держу путь в Давос», — подписала кадры знаменитость.

Instagram @natasupernova

Фанаты оставили под постом более пятисот комментариев и свыше 75 тысяч отметок «мне нравится». Один из поклонников сравнил российскую супермодель со Снегурочкой. Также фанаты выразили свое восхищение звезде и написали ей комплименты под постом.

«Изумительная»;

«Красавица! Восхищаюсь Вами»;

«Какая вы космическая»;

«Снегурочка»;

«Наталья, вы королева. Вы такая одна»;

«Жемчужинка», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что свекор Натальи Водяновой стал самым богатым человеком в мире.