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  4. Гагарина вышла на сцену в костюме с экстремально глубоким декольте

Гагарина вышла на сцену в костюме с экстремально глубоким декольте

, 16:00 | Мия Субботина 1 109

Поклонники пришли в восторг от нового наряда исполнительницы.

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Фото, видео: Instagram @gagara1987

Певица Полина Гагарина взбудоражила поклонников в сексуальном костюме. Знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.

В кадре звезда позирует на сцене в комбинезоне с экстремально глубоким декольте до самой талии. Жгучий образ знаменитой блондинки дополняют ковбойские сапоги и шляпа.

«День третий! Поем! Бодрячком», — подписала пост звезда.

Instagram @gagara1987

Многим поклонникам новый костюм исполнительницы пришелся по вкусу. Фанаты отметили стройную фигуру артистки, которую этот стильный наряд выгодно подчеркнул в свете прожекторов.

«Полина, наряд просто огонь! Красотка»;

«О боже, какая же вы красотка!»;

«Полина, у вас просто бесконечные ноги»;

«Фигура сногсшибательная!!!»;

«Ух, какой костюмчик необыкновенный», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гагарина похвасталась красивым загаром на Мальдивах.

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