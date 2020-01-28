Гагарина вышла на сцену в костюме с экстремально глубоким декольте

Певица Полина Гагарина взбудоражила поклонников в сексуальном костюме. Знаменитость опубликовала новое фото на своей странице в Instagram.
В кадре звезда позирует на сцене в комбинезоне с экстремально глубоким декольте до самой талии. Жгучий образ знаменитой блондинки дополняют ковбойские сапоги и шляпа.
«День третий! Поем! Бодрячком», — подписала пост звезда.
Многим поклонникам новый костюм исполнительницы пришелся по вкусу. Фанаты отметили стройную фигуру артистки, которую этот стильный наряд выгодно подчеркнул в свете прожекторов.
«Полина, наряд просто огонь! Красотка»;
«О боже, какая же вы красотка!»;
«Полина, у вас просто бесконечные ноги»;
«Фигура сногсшибательная!!!»;
«Ух, какой костюмчик необыкновенный», — написали фолловеры.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что Гагарина похвасталась красивым загаром на Мальдивах.