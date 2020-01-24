«Я вся усыпана веснушками»: Гагарина похвасталась красивым загаром на Мальдивах

Полина Гагарина на протяжении двух недель наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании семьи. Знаменитость опубликовала селфи в Instagram и отметила, что от солнечных ванн на ее лице появились веснушки.

Российская исполнительница сделала фото в естественном образе, чтобы показать, как сильно ей удалось загореть. Артистка предстала в кадре в бежевом пляжном платье, которое хорошо контрастировало с ее темной загоревшей кожей. Она призналась, что знает, насколько сильно загар вреден для кожи, однако не смогла себе отказать в удовольствии наслаждаться солнечными лучами.

«В этот раз, как никогда, я вся усыпана веснушками. И хоть загорать вредно, не могу каждый раз отказать себе в удовольствии вернуться шоколадкой», — подписала пост звезда.

Instagram @gagara1987

Поклонники восхитились естественной красотой звезды и предостерегли знаменитость от чрезмерного загара. Они посоветовали ей беречь свое тело.

«Загар — это обязательная часть любого отдыха! Все в меру! Отличного отдыха!»;

«Какая же Вы красивая и уникальная женщина»;

«Красавица нереальная»;

«Полина, вы бесподобно прекрасны», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Полины Гагариной сделал невероятно романтичные фото своей любимой.