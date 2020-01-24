  1. Пятый канал
  4. «Я вся усыпана веснушками»: Гагарина похвасталась красивым загаром на Мальдивах

«Я вся усыпана веснушками»: Гагарина похвасталась красивым загаром на Мальдивах

, 19:04 | Мия Субботина 202

Исполнительница опубликовала фото в естественном образе в соцсети.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: Instagram @gagara1987

Полина Гагарина на протяжении двух недель наслаждается отдыхом на Мальдивах в компании семьи. Знаменитость опубликовала селфи в Instagram и отметила, что от солнечных ванн на ее лице появились веснушки.

Российская исполнительница сделала фото в естественном образе, чтобы показать, как сильно ей удалось загореть. Артистка предстала в кадре в бежевом пляжном платье, которое хорошо контрастировало с ее темной загоревшей кожей. Она призналась, что знает, насколько сильно загар вреден для кожи, однако не смогла себе отказать в удовольствии наслаждаться солнечными лучами.

«В этот раз, как никогда, я вся усыпана веснушками. И хоть загорать вредно, не могу каждый раз отказать себе в удовольствии вернуться шоколадкой», — подписала пост звезда.

Instagram @gagara1987

Поклонники восхитились естественной красотой звезды и предостерегли знаменитость от чрезмерного загара. Они посоветовали ей беречь свое тело.

«Загар — это обязательная часть любого отдыха! Все в меру! Отличного отдыха!»;

«Какая же Вы красивая и уникальная женщина»;

«Красавица нереальная»;

«Полина, вы бесподобно прекрасны», — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что муж Полины Гагариной сделал невероятно романтичные фото своей любимой.

Читайте также

+1° Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
61.80
-0.15 68.29
-0.40
ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами

Последние новости

20:25
Исчезновением смоленского подростка займется центральный аппарат СК 
20:12
Путин поздравил коллектив редакции «Литературной газеты» со 190-летним юбилеем
20:02
Раисе Рязановой стало плохо у гроба единственного сына
19:54
Хозяин кошек, погибших из-за грузчиков в «Шереметьево»: «Жду уголовного дела»
19:44
Первый снег выпал в Петербурге, а Новосибирск утопает в сугробах
19:35
В спортшколе прокомментировали инцидент с избиением тренером юных хоккеистов

Сейчас читают

ТОП-3 женщин по знакам зодиака, которые становятся лучшими мамами
Федосеев день: что ни в коем случае нельзя делать 24 января
Сын Никаса Сафронова бросил вызов Волочковой и показал свой «шпагат» — фото

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]