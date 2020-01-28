Как сегодня выглядят модели из парфюмерной рекламы «нулевых»

Модели из парфюмерной рекламы «нулевых» не сходили с экранов и обложек журналов. Все они остаются в профессии и сегодня, но за 20 лет заметно изменились. Отдельным звездам возраст оказался к лицу. К другим время отнеслось менее благосклонно, лишив их былого шарма и сексуальности.

Кармен Касс

Instagram @kasscarmen

Модели довелось стать лицом J’Adore. Этот аромат от Кристиана Диора до сих пор остается в первых строчках рейтингов продаж. Впервые представившую его Кармен Касс называли воплощением элегантности. Сейчас она занимается политикой, не бросая при этом карьеру в модельном бизнесе. Судя по аккаунтам в ее соцсетях, дама не стесняется собственного возраста и отказывается от пластических операций.

Эстель Лефебур

Instagram @estellelefebure_orahe

В 1992 году Тьерри Мюглер выпустил Angel. Аромат положил начало гурманского направления в парфюмерии. Первую его версию рекламировала актриса и модель Эстель Лефебур. Пик ее карьеры пришелся на 80-90-е годы. Спустя почти 30 лет она продолжает удивлять поклонников естественной красотой. Знаменитость по-прежнему снимается в кино и становится лицом модных брендов.

Нанда Хампе

Instagram @100gramsofsun

Аромат Ultraviolet от Пако Рабана полюбился представителям поколения своей дерзостью. Рекламировать его выбрали девушку под стать. Нанда Хампе в инопланетном образе с убранными назад волосами идеально вписалась в концепцию французского модельера. Позднее модель обратилась к классическому имиджу. Сегодня ее Instagram переполнен кадрами из экзотических стран.

Эрин О’Коннор

Instagram @erinoconnor

Женственный парфюм Fragile Жан-Поля Готье в свое время представила Эрин О’Коннор. Модель снялась для рекламы с короткой стрижкой в гротескном черном антураже. Нынешняя Эрин делает ставку на сдержанные образы, но по-прежнему не отращивает длинные волосы. Не они делают женщину таковой, как многократно доказала поклонникам О’Коннор. Как и другие коллеги, модель не увлекается пластикой и остается естественной.

Ранее 5-tv.ru писал, что супермодель Ирина Шейк призналась, что ощущала себя мальчиком и хотела сменить пол.