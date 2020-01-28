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Ирина Шейк призналась, что ощущала себя мальчиком и хотела сменить пол

, 13:01 | Валентин Черников 228

В юности супермодель убедила себя, что она парень, и никогда не выйдет замуж.

Фото: Instagram @irinashayk

Шокирующее признание о желании сменить пол сделала Ирина шейк. 34-летняя супермодель рассказала британскому журналу Vogue, что в 14 лет всерьез задумывалась о том, чтобы перевоплотиться в юношу.

«Я всегда чувствовала, что родилась не в том теле, что должна была стать мальчиком», — заявила звезда.

Оглядываясь назад, Шейк предполагает, что на такие мысли ее натолкнуло желание отца иметь сына. Когда он скончался от пневмонии, девушка представила себя парнем и решила взять на себя заботу о матери и старшей сестре. Тогда же Ирина сказала себе, что никогда не выйдет замуж.

«Конечно, позже я переросла это, и теперь мне нравится быть женщиной. Но я хорошо помню то чувство», — сказала Шейк.

Несмотря на внешнюю холодность модели присуща ранимость, призналась она. В особенности это проявилось после расставания с отцом ее дочери — актером Брэдли Купером после четырех лет отношений.

«Жизнь без Б. — новая почва. Пока мне трудно найти баланс между ролями одинокой мамы и работающей женщины. Поверьте, бывают дни, когда я просыпаюсь и говорю: „Боже, я не знаю, что делать, я просто разваливаюсь!“» - пожаловалась Ирина.

Ранее 5-tv.ru писал, что Ирина Шейк рассказала о причинах расставания с Брэдли Купером.

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