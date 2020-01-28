Смелое фото Катерины Шпицы подогрело интерес поклонников в Instagram. Актриса снялась в постели с рядом лежащим платьем. В нем звезда отечественных кино и сериалов блеснула на закрытии «Кинотавра» в июне прошлого года.

Тогда Шпица удивила окружающих проходом по красной дорожке в наряде с максимально глубоким декольте. Теперь она произвела тот же эффект в нижнем белье.

Instagram @katerinashpitsa

Этим кадром Катерина объявила о закрытии конкурса для подписчиков по совету чтива. До этого фанаты составили для нее список из 134 литературных советов. Актриса наугад выбрала среди предложений единственную книгу и скачала ее перед отлетом в Доминикану.

В посте стоит геоотметка «московский аэропорт „Шереметьево“». Отсюда отдельные пользователи решили, что постельное фото Шпица сделала в терминале. Другие комментирующие сравнили любимицу с Софи Лорен и воздали комплименты.

«Стесняюсь спросить: а кровать стоит в аэропорту Шереметьево?»

«Если смотреть более трех минут на фото, и правда можно заметить платье»;

«А читать лежа вредно»;

«Подобное фото у Софи Лорен было, кажется»;

«Классная, безумно крутая актриса!» — откликнулись фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал, что Шпица рассказала, когда она впервые поцеловалась.