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«Любопытненько»: Шпица рассказала, когда она впервые поцеловалась

, 22:35 | Мия Субботина Фото 70

Актриса призналась в соцсети, что опыт поцелуев у нее был еще до участия в спектакле «Ромео и Джульетта».

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Фото, видео: Instagram @katerinashpitsa

Российская актриса театра и кино Екатерина Шпица заинтриговала подписчиков ранее неизвестным фактом из своей жизни. Артистка рассказала о своем первом поцелуе. Об этом она написала в своем Instagram-аккаунте.

К откровенности знаменитость подтолкнула фотография со спектакля «Ромео и Джульетта», в котором она играет главную женскую роль. Звезда рассказала, что впервые сыграла Джульетту в 14 лет, и до этого она уже целовалась.

«После первого поцелуя… Кстати, Джульетту впервые я сыграла в 14. Опыт поцелуев до сценического был», — подписала пост актриса.

Instagram @katerinashpitsa

Поклонники обратили внимание на сценический костюм Шпицы и восхитились ее образом на сцене.

«Очень красивые костюмы»;

«На поцелуи не надо смотреть, в них надо участвовать! Аншлагов и бурных аплодисментов Вам Катерина!»;

«Любопытненько!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что фото Шпицы с арбузом между ног вызвало неприличные ассоциации у фанатов.

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