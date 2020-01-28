В Ленинградской области пройдет первый этап кубка мира по бахам «РОССИЯ — Северный Лес».

Это единственная в мире баха, которая проходит зимой. Несмотря на экстремально продолжительный теплый период в северо-западном регионе, соревнование пройдет в установленные сроки.

Соревнования пройдут на территории уникального спортивно-развлекательного комплекса «Игора Драйв» с 6 по 9 февраля 2020 года. В этом году календарь Кубка мира по бахам включает восемь этапов: Россия, ОАЭ, Иордания, Италия, Испания, Венгрия, Польша, Португалия.

«В 2020 году соревнование пройдет в абсолютно новом формате. Использование инфраструктуры нашего титульного партнера — Комплекса „Игора Драйв“ — позволит сделать соревнование максимально комфортным для участников, судейской бригады, представителей СМИ, и, конечно, для болельщиков», — подчеркнул председатель Оргомитета бахи «РОССИЯ — Северный Лес» Сергей Лебедев.

Впервые гонка «Северный Лес» состоялась в 2003 году, а с 2009 года включена в календарь Кубка мира. Баха «Россия Северный Лес» стало первым автоспортивным соревнованием в России с мировым статусом.

оргкомитет Кубка мира по бахам

Российский этап Кубка мира традиционно собирает большое количество гонщиков из разных стран. Так, в 2019 году на старт в Карелии вышли 44 экипажа из 15 стран. В разные годы участие в гонке принимали такие звезды мирового автоспорта как Нассер Аль-Аттия, Язид Аль-Раджи, Леонид Новицкий, Арон Домзала, Владимир Васильев.

«Соревнование пройдет в установленные сроки, хотя это и потребовало серьезных дополнительных работ по подготовке трассы из-за аномально теплой зимы. Обычно иностранные экипажи приезжают к нам, чтобы впервые в своей жизни увидеть снег, почувствовать легендарные русские морозы и узнать, как управлять большим внедорожником по снежно-ледовому покрытию. В этот раз снега будет не так много, но зато мы приготовили другой подарок», — рассказывает обладатель Кубка мира по ралли-рейдам, многократный чемпион России по ралли-рейдам Владимир Васильев.

Баха — это разновидность ралли-рейда — автоспортивного соревнования по пересеченной местности на внедорожниках и грузовиках. Проводится по закольцованному маршруту.