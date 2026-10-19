Собянин: в Хамовниках открыли здание Поливановской гимназии

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 22 0

В исторической усадьбе на Пречистенке разместились музыкальная и художественная школы.

Поливановскую гимназию открыли после реставрации

Фото: MAX/Мэр Москвы Сергей Собянин

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В Хамовниках после реставрации открыли историческое здание Поливановской гимназии. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Москвы.

Усадьба XVIII–XIX веков на Пречистенке является объектом культурного наследия федерального значения. В ней располагалась частная мужская гимназия Л. И. Поливанова.

В дальнейшем здание заняла Государственная академия художественных наук. Уже свыше 70 лет в его стенах действуют детская музыкальная школа им. В. И. Мурадели и детская художественная школа им. В. А. Серова, где обучаются более 1200 ребят.

В ходе работ обновили фасад, кровлю и декоративные элементы, заменили инженерные системы, окна и двери.

Для ДМШ им. В. И. Мурадели приобрели свыше 800 единиц современного оборудования и предметов интерьера. В частности, учебные кабинеты пополнились высококлассными роялями и пианино.

Художественную школу им. В. А. Серова оснастили более чем 1,6 тыс. единиц оборудования: в творческих зонах появились специализированные мольберты, гончарные круги и муфельная печь для обжига керамики.

Большой концертный зал снова станет площадкой не только для экзаменов и публичных выступлений учащихся, но и для мероприятий с профессиональными музыкантами.

Ранее 5-tv.ru писал, что мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал о завершении ремонта фасада главного здания Киностудии Горького. Градоначальник напомнил, что постройка на улице Сергея Эйзенштейна была возведена в 1939 году и относится к стилю сталинского ампира.

Теперь в темное время суток выразительность зданию будет придавать архитектурно-художественная подсветка. Ее монтаж уже завершен, сейчас ведутся пусконаладочные работы.

Также благоустроили сквер возле здания: провода перенесли под землю, территорию выложили плиткой, установили торшеры и лавочки, засеяли газон и добавили зелени.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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