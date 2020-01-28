Жена главы Чувашии чуть не разбила камеру корреспонденту МИЦ «Известия» Алексея Полторанина, когда он попросил прокомментировать разразившийся вокруг ее супруга скандал.

«Вы не достойны даже произносить его имя!» — прокричала в сердцах женщина, закрывая лицо от камеры.

После чего на место прибыли несколько нарядов полиции.

5-tv.ru

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Михаил Игнатьев был исключен из партии «Единая России», а вопрос о его отставке пока повис в воздухе. Все произошло из-за скандала, разразившегося 23 января. Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля во время смотра техники аварийно-спасательных служб.