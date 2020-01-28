  1. Пятый канал
  4. Жена главы Чувашии чуть не разбила камеру корреспонденту МИЦ «Известия»

Жена главы Чувашии чуть не разбила камеру корреспонденту МИЦ «Известия»

, 20:42 | Светлана Шевченко Эксклюзив 377

После скандала с вручением ключей сотрудникам МЧС Михаил Игнатьев был исключен из партии «Единая России», а вопрос о его отставке пока повис в воздухе.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com /Komsomolskaya Pravda, 5-tv.ru

Жена главы Чувашии чуть не разбила камеру корреспонденту МИЦ «Известия» Алексея Полторанина, когда он попросил прокомментировать разразившийся вокруг ее супруга скандал.

«Вы не достойны даже произносить его имя!» — прокричала в сердцах женщина, закрывая лицо от камеры.

После чего на место прибыли несколько нарядов полиции.

5-tv.ru

Как сообщал ранее 5-tv.ru, Михаил Игнатьев был исключен из партии «Единая России», а вопрос о его отставке пока повис в воздухе. Все произошло из-за скандала, разразившегося 23 января. Глава Чувашии заставил офицера МЧС прыгать за ключами от нового пожарного автомобиля во время смотра техники аварийно-спасательных служб.

Читайте также

Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
62.83
0.49 69.23
0.45
С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака

Последние новости

21:34
География китайского коронавируса расширяется
21:22
Кейт Миддлтон не удержала мини-юбку под сильными порывами ветра
21:10
Петра Толстого избрали вице-спикером ПАСЕ
21:03
Стас Садальский защитил Отиеву после слухов о ее алкоголизме
20:55
Два человека госпитализированы с подозрением на коронавирус в Воронеже
20:42
Жена главы Чувашии чуть не разбила камеру корреспонденту МИЦ «Известия»

Сейчас читают

С ними спорить опасно: ТОП-4 самых злых знаков зодиака
«Красота неземная»: Климова в мокром купальнике взбудоражила фанатов
В Росгидромете назвали предстоящий февраль необычным

Новости Lentainform

Загрузка...

Интересные материалы

Анастасия Волочкова: биография и лучшие фото из Инстаграма
Новый год 2020 — как встречают в России
🌟 Ольга Бузова: биография звезды [песни и фото]
🌟 Сергей Зверев: полная биография и фото [про сына тоже]