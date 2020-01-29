Названы самые большие загадки вселенной Гарри Поттера

Поклонники вселенной Гарри Поттера назвали главные загадки литературного цикла Джоан Роулинг. Развлекательный портал BuzzFeed опубликовал материал, автор которого задается вопросами о нюансах устройства жизни героев саги.

Так, фанатов заинтересовало, каким образом дети с магическими способностями, рожденные в неволшебной семье, поддерживают связь с друзьями среди маглов (людей без способности к магии — Прим.ред.), если маги в этой вселенной пользуются исключительно почтовыми совами. Кроме того, неясно, чем до поступления на первый курс Хогвартса в 11 лет занимаются дети из волшебных семей и как получают начальное образование — предметы по типу литературы, английского языка или математики в магической школе не предусмотрены.

Функционирование магии во вселенной Гарри Поттера как таковое тоже не до конца понятно любителям саги. Остается неясным, почему волшебники не могут наколдовать все, что им хочется. Так, семья одного из главных героев — Рона Уизли — всю жизнь прожила в бедности, хотя могла просто создать средства при помощи заклинания. А сам Гарри с легкостью мог бы исправить зрение, а не носить всю жизнь очки — которые, кстати, одним взмахом волшебной палочки неоднократно чинила Гермиона Грейнджер, избавляя Поттера от необходимости посетить салон оптики.

Много вопросов возникает, когда речь идет о магических животных. Так, непонятно, как огромный василиск во второй части фильмов и книг в течение всего учебного года передвигался по трубам замка так, чтобы никто не услышал грохота, который непременно издавало бы огромное пресмыкающееся, ползая по канализации древнего замка. Нет объяснения и тому, какими образом в небольшой комнате фамильного особняка Блэков в обычном английском городе жил гиппогриф — гибрид грифона и коня, крупное животное, нуждающееся в регулярных прогулках и полетах.

Особое внимание уделяется Карте мародеров — магическая карта Хогвартса, в реальном времени и под реальным именем показывающая передвижения всех, кто в нем находится. Непонятно, почему у настолько значимого и могущественного приспособления не было достаточной охраны, чтобы его не могли украсть школьники, например, близнецы Уизли. Также неясно как за несколько лет пребывания на территории замка Питера Петтигрю никто не заметил на карте его имени.

Ранее 5-tv.ru публиковал ТОП-5 богатейших актеров, когда-то сыгравших студентов Хогвартса.