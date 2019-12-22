«Гарри Поттер»: ТОП-5 богатейших актеров, когда-то сыгравших студентов Хогвартса

5-tv.ru публикует ТОП-5 богатейших актеров, сыгравших студентов школы чародейства и волшебства Хогвартс в экранизациях серии романов английской писательницы Джоан Роулинг «Гарри Поттер».

Возглавляет рейтинг знаменитостей по объему собственного состояния британец Дэниэл Редклифф, сыгравший главного героя. Помимо «Гарри Поттера», актер снялся во множестве других успешных проектах. Например, «Женщина в черном», ставшим его первой главной ролью после работы в саге. Состояние Дэниэла Рэдклиффа исчисляется 110 миллионами долларов.

На второй строчке списка Роберт Паттинсон, известный по роли Седрика Диггори — популярного подопечного Хаффлпаффа, погибшего по сюжету в конце фильма от рук Волан-де-Морта. Со времен «Гарри Поттера» Паттинсон принимал участие в работе в масштабных картинах, в том числе и в «Сумеречной саге». На счетах актера — 100 миллионов долларов.

Третью позицию по праву занимает одна из самых известных актрис Эмма Уотсон. Ее персонаж — Гермиона Грейнджер стала своеобразной стартовой площадкой для знаменитости. В 2012 году она сыграла Сэми в картине «Льготы быть в цветах», а в 2017 году ее роль в «Красавице и чудовище» стала весьма успешной. Капитал Эммы Уотсон — 80 миллионов долларов.

Четвертое место облюбовал Руперт Гринт, сыгравший рыжего любимца многих поклонников «Гарри Поттера» Рона Уизли. Во время работы над сагой актер постепенно начал выходить за ее рамки и пытаться найти себя в других проектах. Известно, что в последние годы Руперт Гринт активно снимается в телевизионных сериалах. Размер его состояния достигает 50 миллионов долларов.

Замыкает пятерку богатейших актеров серии фильмов про Гарри Поттера — Том Фелтон. Его герой — злодей, которые ненавидят многие — Драко Малфой. Актер от начала и до конца отыграл персонажа во всех частях саги, а после ушел в другие крупные проекты, в числе которых «Восстание планеты обезьян». Объем чистого капитала Тома Фелтона составляет 20 миллионов долларов.

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