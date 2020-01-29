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  4. «В зомби превратились?» — Наталья Андрейченко ответила хейтерам

«В зомби превратились?» — Наталья Андрейченко ответила хейтерам

, 5:16 | Сергей Зеленский 7

Актриса возмущена некоторыми комментариями интернет-пользователей об ее «исчезновении» в Мексике.

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Фото, видео: Instagram @natalya_andreychenko

Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко ответила хейтерам, которые обвинили ее в пиаре после появления сообщений об ее «исчезновении» в Мексике. Актриса разместила в Instagram видеообращение.

«Я в таком шоке! Вы что, в зомби превратились все? Не можете себе представить жизнь без телефонов, без „Андроидов“?» — возмутилась она.

Актриса поделилась, что многие пользователи соцсетей, оставляющие негативные комментарии, даже не являются ее подписчиками.

«Зашли, накакали и ушли», — подчеркнула она, попросив подобных личностей не посещать ее страницу в Instagram.

Артистка отметила, что она — абсолютно свободный «человек духа», который живет «по законам вселенной» и по велению своего сердца.

«Если я хочу телефон выключить, я его выключаю, я ни перед кем не отчитываюсь», — добавила она.

Знаменитая «Мэри Поппинс» призналась, что многие комментарии разозлили ее.

«Люди, которые какашечки оставляют и уходят, сердце они уже давно потеряли, поэтому этим людям я говорю прощайте. <…> Абсолютно не понимаю, как можно с такой агрессией бросаться на женщину, даже не разобравшись, в чем дело», — заключила Андрейченко.

Ранее 5-tv.ru передавал, как фанаты отчитали актрису Наталью Андрейченко за «исчезновение». О ее местонахождении не было известно с 25 января. Первым тревогу забил пиар-директор актрисы Ян Трунцев. Спустя более чем сутки она объяснила поклонникам, что находилась в джунглях в специальном поселении и занималась медитациями.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Известность она обрела благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Сибириада».

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