«Нет слов»: Фанаты отчитали актрису Наталью Андрейченко за «исчезновение»

Новость о том, что звезда фильма «Мэри Поппинс, до свидания» Наталья Андрейченко нашлась в Мексике, вызвала противоречивую реакцию у ее фанатов. Если одни были рады известию о том, что с актрисой все в порядке, другие не смогли сдержать возмущения.

После того, как знаменитость опубликовала в Instagram видеообращение к своим поклонникам, в котором объяснила, что находилась в джунглях вдали от цивилизации, некоторые подписчики разразились критикой в ее адрес. Они отчитали Андрейченко за то, что она доставила беспокойство своим родным и знакомым, и заранее не предупредила о своем намерении отдохнуть от общества и набраться сил.

«На чувствах людей играть нельзя!»

«Отписалась, непорядочные поступки вам не по возрасту, пожилая женщина вы уже!»

«Слов нет. Безответственный поступок!» — высказались фолловеры.

Instagram @natalya_andreychenko

Другая часть подписчиков, напротив, не стала скрывать радости, узнав, что с Андрейченко все хорошо. А ее загадочное исчезновение — это не больше, чем просто желание побыть одной и прийти в себя.

«Слава Богу, что все в порядке! Вы живы и здоровы!»

«Мы Вас тоже очень любим. Не пугайте нас больше!»

«Ура, Вы нашлись! Два дня переживала!» — восклицали юзеры.

Об «исчезновении» Натальи Андрейченко стало известно после публикации соответствующего сообщения в ее Instagram-аккаунте 25 января. Тревогу забил пиар-директор актрисы Ян Трунцев. Он заявлял, что звезда улетела в Мексику и перестала выходить га связь. Никакой информации о ней не поступало больше суток.

Наталья Андрейченко — заслуженная артистка РСФСР. Известность она обрела благодаря ролям в фильмах «Мэри Поппинс, до свидания», «Военно-полевой роман», «Сибириада».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что на фоне сообщений об исчезновении Андрейченко ясновидящая предположила, что она потеряла сознание.