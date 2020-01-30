Фото «воскресшей» Grumpy Cat покорило социальные сети

Любителей домашних животных накрыла волна восторга. Пользователи социальных сетей наткнулись в Instagram на фотографии кошки Мяу-Мяу, внешность которой поразительно схожа с легендарной Grumpy Cat, умершей в 2019 году. Сварливая мордочка принесла пушистой красавице невероятную популярность. На нее уже подписалось более пяти тысяч юзеров. Если аудитория Мяу-Мяу будет расти и дальше, то она сможет соперничать со своей знаменитой предшественницей, завоевавшей любовь 2,4 миллиона фанатов, полагают пользователи.

«Это реинкарнация Grumpy Cat?»

«Точь-в-точь, как Grumpy!»

«Скоро ее догонит по подписчикам!» — отмечают комментаторы.

Instagram @ the_cat_named_meowmeow

Хозяйка Мяу-Мяу — жительница Тайваня. По словам женщины, она впервые увидела кошку в зоомагазине и без раздумий купила ее. Врачи диагностировали животного гипертиреоз (гиперфункция щитовидной железы). Чтобы вылечить питомца, хозяйка заложила дом и оплатила дорогостоящее лечение. Теперь пушистая красавица полностью здорова.

Ранее 5-tv.ru писал, что мужчина оценил кошку-целительницу в 15 миллионов рублей.