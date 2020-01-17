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«Британка Мистическая»: мужчина оценил кошку-целительницу в 15 миллионов рублей

, 6:00 | Алиса Старжевская Фото 13

Житель Ростова-на-Дону уверяет, что уникальное животное защитит от сглаза и бед, отгонит соседок от мужа и вылечит от похмелья.

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Фото, видео: www.globallookpress.com © imagebroker/Arco Images / Wegner, Avito.ru

Ростовчанин Михаил Шипунов творчески подошел к составлению объявления о продаже домашнего животного — на сайте Avito мужчина предлагает потенциальным покупателям приобрести «мистическую» кошку за баснословные деньги.

Всего лишь за 15 миллионов рублей чудесная британка Грейси — так зовут домашнюю любимицу — защитит от сглаза и бед, отгонит соседок от мужа и вылечит от похмелья. По словам хозяина, пушистая волшебница дружит с домовым и оберегает дом.

Многого Грейси не требует — она любит сладкое и «паронормальный вискас с мистическим влажным кормом».

avito.ru

Шипунов объясняет причину расставания с чудесной представительницей семейства кошачьих тем, что в доме помимо «мистической британки» живет еще кот — так вышло, что животные не ладят между собой. Однако жена предпринимателя не желает расставаться с Грейси — этим Михаил и объясняет слегка завышенную цену за продажу домашней любимицы. 

«Кошка не моя, а жены. Жена не очень хочет с ней расставаться, но за 15 миллионов решила, что отдаст. Но все-таки супруга рассчитывает, что за такие деньги ее никто не купит. И кошка останется», — рассказал хозяин кошки.

Ранее 5-tv.ru писал, что нужно знать об уходе за кошками.

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