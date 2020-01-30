Водителя, подрезавшего машину с детьми в Братске, приговорили к 15 годам колонии

Беспрецедентно суровый приговор вынесли водителю в Братске за то, что он спровоцировал смертельное ДТП. 15 лет колонии. В распоряжении 5-tv.ru имеются кадры аварии. Водитель внедорожника объяснил, что подрезал малолитражку сознательно, так как она его тоже подрезала. Девушка за рулем испугалась, вывернула на встречку. Она и ее пассажиры пострадали, водитель встречного автомобиля погиб. Виновник аварии пытался скрыться, когда задержали — стало понятно, почему. Артур Ломидзе разбирался во всех деталях истории. Подробности в репортаже.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что рассказала пострадавшая о ДТП на Невском проспекте в Петербурге.