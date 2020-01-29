«Не думала, что она собьет нас»: Пострадавшая о ДТП на Невском проспекте в Петербурге

Молодая девушка пострадала в ДТП в центре Петербурга. На перекрестке Невского проспекта и набережной реки Фонтанки, когда она вместе с другими пешеходами переходила дорогу на зеленый сигнал светофора, на нее наехала BMW.

В интервью 5-tv.ru, пострадавшая, которая после аварии оказалась в Мариинской больнице с травмой ноги, рассказала о том, как на нее произошел наезд.

«Мы шли с подругой на зеленый свет. Все машины стояли, а вот именно эта белая BMW ехала. Я смотрела ей в лицо можно сказать, когда она ехала. Я надеялась до последнего, не думала, что она собьет нас. Но в какой-то момент я понимаю, что она ударила меня в ногу машиной. Я упала. Подружка меня начала оттаскивать в сторону дороги. Буквально может быть секунд 20-30 и она просто уехала. Они сказали, что они выходили из машины, никого не было и они уехали. Потом они говорили, что стояли минут пять на дороге, ждали кого-то, и потом уехали. То есть они сбили меня и просто уехали сразу же», — сообщила пострадавшая в ДТП.

На кадрах с места аварии, которые ранее публиковал 5-tv.ru видно, что после случившегося на перекресток оперативно приехали сотрудники полиции и медики. Тем временем правоохранители быстро отпустили людей, которых опрашивали на месте ДТП.

Начальник Управления информации и общественных связей городского ГУ МВД Вячеслав Степченко сообщил, что водителя, совершившего наезд на пешехода оперативно задержали. Пострадавшую же доставили в лечебное учреждение с травмами легкой степени тяжести.

«Я сознание не потеряла. Просто очень заболела нога, мы сразу скорую не вызвали потом мы поехали в травмпункт, но он был закрыт, мы шли по Невскому обратно, увидели полицейскую машину, подошли и спросили, не по этому ли случаю они стояли. Они сказали, что по этому. Она (виновница ДТП — Прим.ред.) была уже там. Она ехала с парнем своим и они нам говорили, что стояли там минут пять, а потом уехали. То есть они сбили человека, стояли кого-то ждали, потом к ним кто-то подошел, а потом они уехали, говорят. Это вообще бред. Они сразу же врезались, и уехали. Хорошо, что подружка была рядом. Она просто меня оттащила. Эта дура могла меня переехать», — рассказала пострадавшая.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что маршрутка столкнулась с иномаркой на юге Петербурга.