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Берлинский зоопарк показал публике детенышей панд

, 4:06 Эфирная новость 9

Животные родились полгода назад, но впервые посетители смогли их увидеть только сейчас.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Gregor Fischer, 5-tv.ru

Китайские СМИ, наконец то, сообщили хорошую новость. В Берлинском зоопарке показали детенышей больших панд. Близнецы Мэн Юань и Мэн Сян родились полгода назад, и все это время находились под особой опекой мамы. Это первый случай на территории Германии, к тому же уникальный. Не редко бамбуковые медведи выкармливают лишь одного детеныша, а здесь сразу двое. Причем оба здоровые. Китай передал животных немецкой стороне на правах аренды. Панды обходятся зоопарку в один миллион евро в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что панда играла с елкой в Московском зоопарке и проиграла.

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