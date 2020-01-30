Берлинский зоопарк показал публике детенышей панд

Китайские СМИ, наконец то, сообщили хорошую новость. В Берлинском зоопарке показали детенышей больших панд. Близнецы Мэн Юань и Мэн Сян родились полгода назад, и все это время находились под особой опекой мамы. Это первый случай на территории Германии, к тому же уникальный. Не редко бамбуковые медведи выкармливают лишь одного детеныша, а здесь сразу двое. Причем оба здоровые. Китай передал животных немецкой стороне на правах аренды. Панды обходятся зоопарку в один миллион евро в год.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что панда играла с елкой в Московском зоопарке и проиграла.