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Полчаса до заката: Названы подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

, 10:05 | Василий Заика 29

Американский журнал National Interest перечислил пять субмарин, в числе которых три — российские.

Фото: РИА Новости / Андрей Станавов

Американский журнал National Interest назвал пять подводных лодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут. Отмечается, что три субмарины из этого списка состоят на вооружении Военно-Морского флота РФ.

Авторы материала не стали включать в так называемый рейтинг атомные подводные лодки устаревших образцов, так большинство из них уже выведены из эксплуатации.

В список вошли подводные лодки проекта 955 «Борей», которые по мнению журналистов, являются «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами». В рейтинге также отмечены субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин» и подлодки проекта 885М «Ясень-М».

Авторы статьи утверждают, что две последних способны подойти к восточному побережью Соединенных Штатов на две тысячи километров и с этой позиции поразить цель вплоть до Великих озер.

В числе американских подлодок в статье указаны субмарины типов «Огайо» и «Колумбия», строительство которых намечено на 2021 год, а поступление на вооружение ВМС США в 2031 году.

Журналисты отмечают, что некоторые из обозначенных в рейтинге подводных лодок являются настолько мощными, что способны «стереть в радиоактивный пепел» 288 целей размером с города.

«В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новейшую подводную лодку «Волхов» спустили на воду в Петербурге.

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