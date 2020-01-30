Полчаса до заката: Названы подлодки, способные уничтожить мир за 30 минут

Американский журнал National Interest назвал пять подводных лодок, которые способны уничтожить мир за 30 минут. Отмечается, что три субмарины из этого списка состоят на вооружении Военно-Морского флота РФ.

Авторы материала не стали включать в так называемый рейтинг атомные подводные лодки устаревших образцов, так большинство из них уже выведены из эксплуатации.

В список вошли подводные лодки проекта 955 «Борей», которые по мнению журналистов, являются «самыми тихими субмаринами с баллистическими ракетами». В рейтинге также отмечены субмарины проекта 667БДРМ «Дельфин» и подлодки проекта 885М «Ясень-М».

Авторы статьи утверждают, что две последних способны подойти к восточному побережью Соединенных Штатов на две тысячи километров и с этой позиции поразить цель вплоть до Великих озер.

В числе американских подлодок в статье указаны субмарины типов «Огайо» и «Колумбия», строительство которых намечено на 2021 год, а поступление на вооружение ВМС США в 2031 году.

Журналисты отмечают, что некоторые из обозначенных в рейтинге подводных лодок являются настолько мощными, что способны «стереть в радиоактивный пепел» 288 целей размером с города.

«В самом деле, эти машины и их боевое снаряжение могли бы уничтожить цивилизацию за меньшее время, чем требуется для заказа пиццы, если бы началась третья мировая война», — говорится в материале.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что новейшую подводную лодку «Волхов» спустили на воду в Петербурге.