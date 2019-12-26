Новейшую подводную лодку «Волхов» спустили на воду в Петербурге

В Петербурге на «Адмиралтейских верфях» спустили на воду новейшую российскую подлодку «Волхов». Это вторая субмарина проекта «Варшавянка».

Особое гидроакустическое покрытие делает ее практически бесшумной и неуловимой для гидролокаторов, за что на Западе ее называют «Черной дырой». Кроме того она маневренная и быстрая за счет почти идеально гладкого корпуса. Скорость — 20 узлов.

«Волхов» может нести на себе новейшее вооружение. В том числе и ракеты «Калибр», которые способны поражать наземные и воздушные цели на расстоянии 1500 километров.

На службу в Тихоокеанский флот «Волхов» поступит уже в следующем году.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что испытания подлодки «Петропавловск-Камчатский» успешно провели в Балтийском море.