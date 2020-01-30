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Илон Маск за час обогатился на 2,3 миллиарда долларов

, 12:04 | Алиса Старжевская 82

Положительная динамика роста благоприятно сказалась не только на рыночной капитализации компании Тesla, но и на самом благосостоянии бизнесмена.

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Фото, видео: www.globallookpress.com /Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres, 5-tv.ru

Основатель компании по производству электрокаров Тesla и космической техники SpaceX Илон Маск за 60 минут обогатился на 2,3 миллиарда долларов. Bloomberg объясняет это повышением рыночной капитализации его компании Тesla, ссылаясь на данные Нью-Йоркской фондовой биржи.

К закрытию торгов акции Tesla по курсу увеличились почти на 3% и составили около 600 долларов, позже сумма возросла до 649 долларов, а котировка поднялась на 12%.

Положительная динамика роста благоприятно сказалась не только на рыночной капитализации компании по производству электрокаров, но и на самом «кошельке» бизнесмена — теперь благосостояние Маска по подсчетам составляет около 36 миллиардов долларов. В перечне миллиардеров по версии Bloomberg, изобретатель занимает 27 место.

48-летний Маск владеет примерно одной пятой запаса Tesla, что составляет основную часть его состояния. Его контрольный пакет акций компании Space Exploration Technologies Corp. составляет около 14,6 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru писал, что обнаженная певица Граймс намекнула о ребенке от Илона Маска.

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