Обнаженная певица Граймс намекнула о ребенке от Илона Маска

Провокационное фото Клэр Элис Буше, известной как Граймс, произвело фурор в социальных сетях. Канадская певица снялась абсолютно голой, прикрыв соски длинными косичками. На ее груди красный след, похожий на порез, а зрачок одного глаза больше другого и отличается радужкой. Однако все эти детали меркнут по сравнению с главной — изображением ребенка на ее животе.

Граймс недвусмысленно дает понять, что беременна.

«Быть беременной — очень дикое и воинственное состояние», — пишет артистка.

Instagram @grimes

Ее партнер — никто иной как основатель компании Tesla Илон Маск, пишетTeleprogramma.pro и уточняет, в случае рождения ребенка американский изобретатель и миллиардер станет отцом в шестой раз. От бывшей жены у бизнесмена пятеро сыновей.

Илон Маск и Граймс встречаются два года, добавляет KP.RU. Их роман начался после того, как знаменитый инженер оставил попытки вернуть прежнюю возлюбленную — актрису Эмбер Херд. С певицей глава Tesla познакомился в соцсетях. Изобретатель написал Граймс комплимент по поводу ее чувства юмора, а затем оценил ее очередное творение. Между ними завязалась переписка, которая закончилась свиданием за пределами виртуальной реальности.

Ранее 5-tv.ru писал, что возлюбленная Илона Маска певица Граймс на русском спела хит Янки Дягилевой.