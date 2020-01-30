Регионы смогут закупать не зарегистрированные в России жизненно важные лекарства

Российские регионы смогут закупать жизненно важные лекарства, не зарегистрированные в нашей стране. Речь идет, прежде всего, о тех, что назначают онкобольным.

Законопроект об этом подготовили в Совете Федерации. Документ предполагает, что медикаменты будут оплачивать из региональных бюджетов. К тому же, местные власти должны будут обеспечить пациенту доставку таких препаратов. Проект закона уже направлен в Правительство. А Минздрав, тем временем, рассматривает возможность выдачи разрешений на ввоз незарегистрированных лекарств.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что с 1 февраля в России вырастут пособия и компенсации. В частности, расширится набор социальных услуг для получателей ЕДВ. В него войдут: лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.