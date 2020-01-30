С 1 февраля вырастут пособия и компенсации

Пособия, компенсации и социальные выплаты увеличатся на 3% с 1 февраля. Минтруда и соцзащиты направил постановление об индексации на согласование в Минфин и Минэкономразвития, передают «Известия».

Увеличение коснется ежемесячных денежных выплат (ЕДВ) Героям СССР, России и полным кавалерам ордена Славы. Сегодня их ЕДВ составляет 63 тысячи 708 рублей. С 1 февраля она вырастет до 65 тысяч 619 рублей.

Выплаты инвалидам войны увеличатся с пяти тысяч 403 рублей, до пяти тысяч 565 рублей, инвалидам первой группы — с трех тысяч 783 рублей до трех тысяч 897 рублей. Инвалидам второй группы, детям-инвалидам и инвалидам третьей группы ЕДВ увеличатся на 80 и 65 рублей соответственно.

Вырастут компенсации ветеранам, Героям труда, выплаты людям, подвергшимся воздействию радиации из-за аварий и ядерных испытаний, ЕДВ и ежегодные денежные компенсации инвалидам на содержание и ветеринарное обслуживание собак-проводников, единовременные пособия беременным женам военнослужащих, проходящих военную службу по призыву.

С 1 февраля также расширится набор социальных услуг для получателей ЕДВ. В него войдут: лекарства, медицинские изделия, продукты лечебного питания для детей-инвалидов, путевки на санаторно-курортное лечение, бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте и междугородном транспорте к месту лечения и обратно.

От этих социальных услуг можно отказаться в обмен на денежную компенсацию. Ее размер возрастет с тысячи 121 рубля до тысячи 155 рублей.

Выплаты в связи со смертью пенсионера проиндексируются на 178 рублей. До 1 февраля они составляли пять тысяч 946 рублей.

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