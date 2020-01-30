Огненные процедуры: у парня загорелось лицо после посещения медиков

Если плохо учить химию в школе, это может стоить здоровья и даже жизни. Так в Санкт-Петербурге молодой человек — Юрий Н. — пришел на процедуры к медикам. Лечение заключалось в том, что пациенту необходимо было дышать медицинским кислородом.

После завершения сеанса терапии молодой человек решил закурить. Оставшийся на поверхности кожи лица кислород вспыхнул сразу же после того, как парень поднес к нему зажигалку.

В результате инцидента потерпевший получил ожог лица и левой кисти руки первой-второй степени. Молодой человек был доставлен в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Состояние удовлетворительное.