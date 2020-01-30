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  4. Огненные процедуры: у парня загорелось лицо после посещения медиков

Огненные процедуры: у парня загорелось лицо после посещения медиков

, 17:46 | Светлана Шевченко 57

Ужасный случай произошел в Северной столице.

Фото: www.globallookpress.com /Creativ Studio Heinemann

Если плохо учить химию в школе, это может стоить здоровья и даже жизни. Так в Санкт-Петербурге молодой человек — Юрий Н. — пришел на процедуры к медикам. Лечение заключалось в том, что пациенту необходимо было дышать медицинским кислородом.

После завершения сеанса терапии молодой человек решил закурить. Оставшийся на поверхности кожи лица кислород вспыхнул сразу же после того, как парень поднес к нему зажигалку.

В результате инцидента потерпевший получил ожог лица и левой кисти руки первой-второй степени. Молодой человек был доставлен в Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт скорой помощи имени И. И. Джанелидзе. Состояние удовлетворительное.

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