Тяжелый двухъярусный шкаф рухнул на детей в раздевалке томского детсада

Депутат Чолахян: двухъярусный шкаф упал на воспитанников томского детского сада

В раздевалке детского сада № 73 в Томске на пятерых детей упал двухъярусный шкаф с верхней одеждой. Об этом в своем Telegram-канале рассказал депутат городской думы Владимир Чолахян. По его словам, у нескольких ребятишек серьезные ссадины, а у одного мальчика — глубокая рана затылочной области головы. Всем детям оказана медицинская помощь, более страшных последствий удалось избежать.

Чолахян утверждает, что происшествие стало следствием переуплотнения группы. Еще летом к нему обратились родители: администрация сада и городской департамент образования решили объединить две полноценные группы в одну ячейку. В итоге на одно помещение, один санузел и одну раздевалку пришлось более 40 детей.

Свободная площадь на ребенка составила 0,95 квадратных метра при норме СанПиН не менее двух. Чтобы разместить вещи всех детей в тесной раздевалке, установили двухъярусные кабинки, не соответствующие требованиям безопасности. Перегруженная конструкция не выдержала и рухнула на малышей.

Дети получили серьезные травмы. Telegram/ ДЕПУТАТ ЧОЛАХЯН / cholakhyannash

«Сегодня преступная уверенность чиновников в собственной безнаказанности вылилась в кровь ребенка. Информация о том, что сейчас проводится „служебное расследование“ — это попытка замять дело и найти крайнего», — заявил Чолахян.

По словам депутата, после первого обращения родителей и вмешательства прошел ряд проверок, но местные власти «спустили сигналы на тормозах». При этом есть официальное предостережение управления Роспотребнадзора по Томской области от 9 июня 2026 года, где зафиксировано нарушение санитарных норм.

«Это не нелепая случайность, а прямое следствие халатности и попустительства. Мы с родителями не оставим эту ситуацию просто так! Раз Департамент образования не захотел услышать родителей по-хорошему, разговор будет другим», — заключил Чолахян.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в детском саду Тюмени двухлетняя девочка получила перелом двух пальцев. Мать пострадавшей рассказала, что ребенку прищемили руку дверью. Где находились воспитатели в момент происшествия, неизвестно. Из-за обильного кровотечения вызвали скорую. Диагностировали открытый перелом третьего и четвертого пальцев правой кисти. Медики сделали анестезию, провели первичную обработку раны и наложили гипсовый лонгет. Девочке предстоит долгое восстановление.

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