Пьяный мужчина покусал стюардессу, которая помешала ему приставать к пассажирке

|
Рита Цветкова
Рита Цветкова 37 0

Авиакомпания навсегда запретила ему пользоваться своими рейсами.

За что пьяный пассажир покусал стюардессу авиакомпании AJet

Фото: © Getty Images/NurPhoto / Contributor

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Turkiye Todау: пьяный пассажир покусал стюардессу и попал в черный список AJet

Пьяный пассажир напал на бортпроводницу авиакомпании AJet за то, что она помешала ему домогаться до сидевшей рядом женщины. Об этом сообщили журналисты турецкой газеты Turkiye Today. По их данным, мужчина, гражданин иностранного государства, укусил стюардессу, когда она попыталась его успокоить, а затем напал и на другого пассажира.

Инцидент произошел 30 сентября на борту самолета AJet, выполнявшего рейс VF-1990 из лондонского аэропорта Станстед в стамбульский международный аэропорт имени Сабихи Гекчен. Угомонить дебошира удалось только силой.

Экипаж применил процедуры обеспечения безопасности полета и удерживал нарушителя до конца путешествия. Пилот заранее связался с авиадиспетчерами и попросил вызвать полицию к моменту посадки. По прибытии в Стамбул нетрезвого буяна задержали сотрудники правоохранительных органов.

Оба пострадавших — бортпроводница и пассажирка — подали официальные жалобы. Авиакомпания AJet заявила, что нарушитель внесен в черный список и больше не сможет пользоваться ее рейсами. Личность, возраст и национальность задержанного не раскрываются.

Ранее 5-tv.ru писал о смерти пассажира на борту самолета, летевшего из турецкой Антальи в Екатеринбург. Предварительная причина — острая сердечная недостаточность. Россиянин возвращался домой после отдыха в Турции. Правоохранители проводят комплекс первоначальных проверочных мероприятий.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 83%
83.56
-0.87 94.88
-1.18
Гороскоп на сегодня, 1 октября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:07
Премьер-министр Израиля: пассажиров самолета Flydubai спас сантехник
7:00
Больше не шутит и раздает вещи: какую драму переживает Николай Басков
7:00
Что изменится в жизни россиян с 1 октября 2026 года
7:00
Су-35С прикрыл вертолёты «Севера». Лучшее видео из зоны СВО
6:41
Продюсер Дворцов дал оценку свадьбе Юлии Пересильд
6:30
Незапертая кабина, нож и пилоты среди пассажиров: странности рейса Flydubai

Сейчас читают

Американских экспертов по вооружению озадачили «Ивы» из России
Некоторым россиянам повысят зарплату, а некоторым — пенсию: все изменения с 1 октября
Скоро будет сложно: жена Мота предчувствует новый этап в жизни
Мама сидела бледная у гроба сына: как прошло прощание с Соседовым

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Самолет Flydubai драка — последние новости и видео сегодня