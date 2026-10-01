Из неудачника в профи: о чем будет сериал Пятого канала «Илья Муровец»

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В главной роли капитана полиции — Георгий Дронов.

Фото, видео: 5-tv.ru

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На Пятом готовят большую премьеру. Уже в воскресенье, 4 октября, в эфир выйдет «Илья Муровец» с Георгием Дроновым в главной роли.

Он играет капитана полиции Илью Кукулина, который после конфликта с крупным бизнесменом возвращается в родной небольшой городок и возглавляет проблемный РОВД, где дисциплина оставляет желать лучшего, а раскрываемость давно стала шуткой. Местные жители помнят его как тихого и застенчивого неудачника, поэтому никто не ждет от него подвигов.

«15 лет провел как Илья Муромец в отделе кадров, как Илья Муромец лежал на печи, ничего не делая. И, оказавшись у себя на родине, вернувшись в силу определенных обстоятельств, никаких не будем вам рассказывать, вдруг начал применять опыт и свой талант, накопленный, и самое главное — оказался нужным людям», — сказал исполнитель главной роли в сериале «Илья Муровец» Георгий Дронов.

«Илья Муровец» соединяет классический детектив, комедию характеров и человеческую драму. Здесь рядом существуют напряженное расследование, юмор, сказочный антураж, бытовой абсурд и история о человеке, который получает возможность начать жизнь заново.

Сериал имеет все шансы попасть в линейку лучших релизов этого года! Судя, например, по последнему рейтингу российских сериалов от «Медиалогии» — Пятый удерживает прочные лидирующие позиции. «След» уже закрепился в ТОП-5, «Условный мент» и «Великолепная пятерка» — в ТОП-20.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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