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В Болгарии осквернили памятник советскому воину-освободителю

, 0:56 Эфирная новость 14

Вандалы облили красной краской памятник советскому солдату-освободителю «Алеша» в болгарском городе Пловдиве.

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Фото, видео: РИА Новости / Алексей Витвицкий, 5-tv.ru

В болгарском городе Пловдив осквернен легендарный «Алеша». Основание монумента в честь советского солдата-освободителя залито красной краской. И исписано оскорбительными высказываниями. За последние две недели памятник пострадал уже дважды. И до этого он часто становился мишенью вандалов. Местные власти собираются установить камеры видеонаблюдения. Но поможет ли? Монумент соорудили в конце 1950-х. 11-метровую фигуру воина на холме Бунарджик видно из любой точки города.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Тверской области начали установку монумента советскому солдату.

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