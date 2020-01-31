В Болгарии осквернили памятник советскому воину-освободителю

В болгарском городе Пловдив осквернен легендарный «Алеша». Основание монумента в честь советского солдата-освободителя залито красной краской. И исписано оскорбительными высказываниями. За последние две недели памятник пострадал уже дважды. И до этого он часто становился мишенью вандалов. Местные власти собираются установить камеры видеонаблюдения. Но поможет ли? Монумент соорудили в конце 1950-х. 11-метровую фигуру воина на холме Бунарджик видно из любой точки города.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в Тверской области начали установку монумента советскому солдату.