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В Тверской области начали установку монумента Советскому солдату

, 23:11 Эфирная новость 39

Ржевский мемориал станет первым крупнейшим памятником подвигу советских солдат, созданным в современной России.

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Фото, видео: Российское военно-историческое общество, 5-tv.ru

У памятника «Алеша» есть реальный прототип, солдат Алексей Скурлатов, который встретил Победу в Болгарии. Он прошел всю войну, воевал, в том числе и подо Ржевом. У нас чтут героев, и возводят в их честь монументы — грандиозные по значению и величине.

Сегодня начался монтаж Ржевского мемориала. 25-метровую фигуру советского солдата устанавливают на насыпном кургане, на месте кровопролитных боев.

Сейчас идет сборка бронзовых частей монумента. Скульптура, по замыслу авторов, олицетворяет дух бойца, который парит на крыльях журавлей. Снизу возведут входную группу из стальных плит, где будут выбиты имена погибших, а рядом — музейный павильон. Мемориал откроют 9 мая — к 75-летию Великой Победы.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что подростки из Махачкалы осквернили мемориал памяти войнам ВОВ.

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