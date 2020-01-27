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Подростки из Махачкалы осквернили мемориал памяти войнам ВОВ

, 18:19 | Алиса Старжевская 104

Руководством республиканского МВД назначена проверка.

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Фото, видео: ТАСС/Прокофьев Вячеслав, Instagram @mvd.dagestan

Махачкалинские подростки осквернили памятник погибшим войнам Великой Отечественной войны — невежи жарили куриные окорочка и танцевали лезгинку на мемориальных плитах. Об этом сообщается в сообщении пресс-службы МВД Дагестана в официальном Instagram-аккаунте.

Осквернение памятника культуры произошло в парке Ленинского комсомола в Махачкале. На кадрах ролика видно, что подростки развернули импровизированный пикник прямо на памятнике «Памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне». На замечания проходящих мимо взрослых людей ребята никак не реагировали.

«На замечания о том, что подобное поведение недопустимо, в ответ смеялись и продолжали», — пишет пресс-служба министерства.

Instagram @mvd.dagestan

Личности подростков устанавливаются. Руководство республиканского МВД обещает назначить проверку и привлечь родителей хулиганов к административной ответственности.

Ранее 5-tv.ru писал, что исчезновением смоленского подростка займется центральный аппарат СК 

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