В Дагестане сгорело здание министерства промышленности и энергетики

В эти минуты пожарные тушат здание Министерства промышленности и энергетики Дагестана. Огнем охвачена кровля, на месте работает спецтехника.

Как сообщили представители МЧС, огонь уже локализован, началась проливка конструкций. Пламя перекинулось на административное здание от соседнего склада, который загорелся ранее. Сотрудников Министерства срочно эвакуировали. Жертв и пострадавших нет. Удалось спасти и часть документов.

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